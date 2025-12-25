JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kemendukbangga Membina Kesehatan Reproduksi Remaja Pesantren di Kalsel

Kemendukbangga Membina Kesehatan Reproduksi Remaja Pesantren di Kalsel

Kamis, 25 Desember 2025 – 06:00 WIB
Kemendukbangga Membina Kesehatan Reproduksi Remaja Pesantren di Kalsel - JPNN.com Kalsel
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan membina kesehatan reproduksi remaja di Pondok Pesantren Darul Ilmi, Banjarbaru. (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BKKBN Kalsel) membina kesehatan reproduksi remaja di Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru.

Pemateri kesehatan reproduksi Anwar Fauzi, menekankan pentingnya skrining organ reproduksi sejak usia remaja.

“Skrining merupakan langkah preventif yang dapat dilakukan melalui kunjungan kesehatan awal, pemeriksaan berkala bagi kelompok berisiko, hingga menjadi bagian dari persiapan pranikah,” kata Anwar, di Banjarbaru, Rabu.

Baca Juga:

Pembinaan dilaksanakan sebagai respons atas tantangan edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren yang memiliki pola hidup komunal serta keterbatasan ruang dialog terbuka terkait isu kesehatan reproduksi.

Kegiatan ini menyasar santri kelas XI dan XII sebagai upaya pencegahan dini dalam menghadapi fase dewasa dan persiapan pranikah.

Berdasarkan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 728.211 keluarga memiliki remaja, dengan pesantren menjadi bagian penting dari ekosistem pembinaan generasi muda.

Baca Juga:

Pondok Pesantren Darul Ilmi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena perannya yang strategis dalam pembentukan karakter remaja.

Pesantren ini memiliki total 1.816 santri yang terdiri dari 1.009 santri dan 807 santriwati, sehingga dinilai relevan sebagai sasaran intervensi kesehatan reproduksi yang terarah dan berkelanjutan.

Para remaja yang ada di pondok pesantren dibina kesehatan reproduksinya oleh Kemendukbangga.
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kemendukbangga reproduksi pesantren pondok pesantren

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU