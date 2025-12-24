Pemkot Banjarbaru Gulirkan Program Gerakan Ayah Teladan

JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 20:00 WIB
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendorong Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Banjarbaru menggulirkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) melalui Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak di Sekolah.

Kepala Dinas P3APMP2KB Kota Banjarbaru Erma Epiyana Hartati mengatakan kehadiran ayah di sekolah tidak hanya memberikan dukungan akademik, tetapi juga berdampak positif terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak.

"Peran ayah sangat penting dalam membentuk karakter, rasa percaya diri, serta keteladanan bagi anak," katanya di Banjarbaru, Rabu.

Melalui gerakan ini, diharapkan terbangun sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan ramah anak.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia juga sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga, guna mewujudkan generasi berkualitas menuju Banjarbaru Emas dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas.

Salah satu pengelola Pendidikan anak usia dini (PAUD) Citra Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak di Sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat peran ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak sejak usia dini.

Gerakan ini sejalan dengan semangat Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru, ujar Owner PAUD Citra Indonesia, Widi Sulistiyowati.

Dia menegaskan bahwa keterlibatan ayah dalam momen pendidikan anak, termasuk saat mengambil rapor, memiliki makna yang sangat penting.

Pemkot Banjarbaru menggulirkan program gerakan ayah teladan melalui gerakan ayah mengambil rapot di sekolah.
