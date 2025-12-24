Pertamina Kerahkan 860 Mobil Tangki Untuk Salurkan BBM ke Kalsel Selama Nataru

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengerahkan 860 unit mobil tangki untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) saat momen libur Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026 (Nataru) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pertamina juga menyiapkan 1.890 awak mobil tangki, 1.400 lembaga penyalur BBM dengan 90 layanan beroperasi 24 jam, serta 515 agen LPG dengan 326 layanan siaga 24 jam.

Executive General Manager Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Isfahani saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan kesiapan Satgas Nataru 2025/2026 di SPBU 63.761.01 Jalan MT Haryono No.78, Balikpapan bersamaan dengan relay press conference PT Pertamina Patra Niaga yang digelar serentak secara nasional.

Baca Juga: Polisi Gulung 11 Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Dalam kesempatan tersebut, Isfahani menyampaikan bahwa seluruh aspek operasional telah disiapkan secara menyeluruh di wilayah operasional Regional Kalimantan, mulai dari ketersediaan stok, kesiapan infrastruktur, hingga penguatan distribusi dan sumber daya manusia.

“Secara logistik, kondisi stok BBM di Kalimantan berada dalam level aman, dengan ketahanan Gasoline rata-rata 4,9 hari, Gasoil 10,2 hari, dan LPG 4,7 hari. Jadwal kedatangan kargo untuk produk-produk utama juga telah direncanakan guna menjaga kontinuitas suplai," ucapnya.

Isfahani juga menambahkan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan dan kondisi darurat.

Baca Juga: Kebijakan Pemerintah Soal BBM Mulai Berdampak Bagi Harga Ikan Laut di Kalsel

Upaya yang telah disiapkan meliputi penempatan tiga unit mobile storage di wilayah yang berdekatan dengan pusat perayaan dan daerah rawan bencana, serta penguatan layanan di jalur strategis seperti Tol Balikpapan–Samarinda dan akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami tidak hanya fokus pada kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Nataru, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, transportasi udara, serta distribusi logistik di Kalimantan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus kami perkuat agar layanan energi tetap aman dan terkendali,” tambahnya.