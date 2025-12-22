Propam Polda Kalsel Sasar Tempat Hiburan Malam Untuk Cari Polisi Nakal

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Bidang Propam Polda Kalimantan Selatan bersama Polisi Militer (POM) TNI AD, TNI AL dan TNI AU menyasar anggota kepolisian nakal yang berada di tempat hiburan malam (THM), menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Kami ingin pastikan tidak ada anggota yang melanggar ketentuan, terutama di tempat hiburan," kata Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Hery Purnomo di Banjarbaru, Minggu.

Dia mengatakan pengawasan terhadap personel Polri dan TNI di tempat hiburan malam akan dilakukan secara terus-menerus.

Tujuannya untuk memastikan kepatuhan dan kedisiplinan anggota dalam menjaga sikap dan perilaku yang rentan terjadi pelanggaran.

Hery juga mengatakan kolaborasi dengan unsur TNI dari POM Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ini sebagai bentuk sinergitas Polri bersama TNI dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Operasi ini merupakan langkah preemtif dan preventif untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan Polri," tegasnya.

Adapun selama pelaksanaan razia di sejumlah THM besar di Banjarmasin yang dipimpin Kasubbid Provos Polda Kalsel AKBP Zaenal Arifien masih ditemukan adanya anggota Polri tanpa surat perintah dari atasan.

Mereka yang terbukti melanggar dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku di Polri. (antara/jpnn)