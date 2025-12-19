Dishut Kalsel Ajak Warga Manfaatkan Musim Hujan Untuk Tanam Pohon

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 18:00 WIB
Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra (kiri) meninjau ketersediaan bibit pohon siap tanam di UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (18/12/2025). ANTARA/HO-Dishut Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak warga memanfaatkan musim hujan untuk menanam pohon guna mendukung program rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan di daerah itu.

Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra di UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan di Banjarbaru, Kamis, memastikan ketersediaan berbagai jenis bibit tanaman kehutanan yang siap tanam agar segera dibagikan kepada masyarakat untuk mereka melakukan penanaman.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menanam pohon, baik tanaman kehutanan, buah-buahan, maupun tanaman endemik,” ujar dia.

Dia menyebutkan berbagai jenis bibit tanaman kehutanan yang bakal dibagikan ke masyarakat, antara lain mahoni, trembesi, dan ketapang kencana.

Selain itu, bibit tanaman buah-buahan, seperti petai, jengkol, sirsak, dan alpukat untuk disalurkan kepada masyarakat dan kelompok tani hutan.

Selain itu, kata dia, UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kalsel menyiapkan bibit tanaman endemik Kalsel sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati daerah.

Bibit pohon endemik tersebut, seperti langsatan, jambu sekati, rawa-rawa pipit, margatahan, matabulanang, jualing kijang, dan tengkok ayam.

Dia mengatakan bibit tanaman endemik itu akan ditanam di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Banjar.

Warga Kalimantan Selatan diminta memanfaatkan musim hujan untuk menanam pohon.
Sumber Antara
