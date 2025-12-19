KPK Gelar OTT di Kalsel, Pemeriksaan Digelar di Polres Hulu Sungai Utara

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 05:00 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

kalsel.jpnn.com, HULU SUNGAI UTARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 pada tahun 2025, yakni di Kalimantan Selatan.

“Benar, tim hari ini juga melakukan kegiatan di wilayah Kalsel,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, Budi belum dapat mengonfirmasikan lebih lanjut terkait OTT tersebut berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau tidak.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kasi Humas Polres Hulu Sungai Utara Iptu Asep Hudzainur membenarkan bahwa KPK meminjam ruangan untuk pemeriksaan.

“Pemeriksaan tertutup. Itu semua kewenangan KPK. Kami tidak mengetahuinya," ujar Asep.

KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Baca Juga:

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan.
Sumber Antara
