Bandara Syamsudin Noor Buka Posko Terbatu Untuk Hadapi Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 – 11:00 WIB
General Manager InJourney Airports Bandara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana saat menunjukkan laporan harian jumlah penumpang di posko terpadu yang berada di pintu kedatangan bandara di Banjarbaru, Kamis (18/12/2025). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin membuka posko terpadu untuk melayani lonjakan penumpang pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Posko dibuka selama 19 hari terhitung sejak 17 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 dengan menyiagakan petugas gabungan," kata General Manager InJourney Airports Bandara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana di Banjarbaru, Kamis.

Dia mengatakan posko sengaja dibuka lebih awal untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas penumpang di bandara seiring libur sekolah.

Saat ini penumpang harian tercatat rata-rata di angka sembilan ribu orang, dan diprediksi pada momen libur akhir tahun nanti terjadi kenaikan jumlah penumpang sekitar dua persen.

Sedangkan untuk pergerakan pesawat berkisar enam persen kenaikannya, kata Millyas.

Dia mengatakan puncak keberangkatan penumpang diprediksi terjadi pada Rabu (24/12). Sedangkan puncak kedatangan penumpang diprediksi pada Sabtu (3/1).

Manajemen bandara mencatat baru Citilink yang mengajukan penerbangan tambahan untuk rute Banjarmasin ke Surabaya.

Millyas berharap selain rute domestik, rute internasional Banjarmasin ke Kuala Lumpur, Malaysia juga bisa meningkat signifikan.

Posko terpadu dibuka di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin untuk melayani lonjakan penumpang pada nataru.
Sumber Antara
