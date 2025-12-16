Bea Cukai Banjarmasin Bantu UMKM di Banjarbaru Untuk Bisa Ekspor

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kantor Bea Cukai Banjarmasin memberikan asistensi puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk bisa ekspor menembus pasar internasional.

"Komitmen kami memberikan pendampingan agar UMKM semakin siap memasuki pasar internasional," kata Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Tonny Riduan P Simorangkir di Banjarbaru, Senin.

Dia mengatakan UMKM yang diberikan asistensi bergerak di berbagai sektor seperti makanan, kerajinan hingga produk kreatif lainnya.

Pihaknya memberikan materi terkait ketentuan ekspor, proses registrasi kepabeanan hingga persyaratan dokumen ke negara tujuan.

"Kami ingin memastikan UMKM dapat memahami prosedur ekspor dengan lebih mudah," jelasnya.

Dia berharap pemberian fasilitas kepabeanan yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Kalimantan Selatan.

Sejalan dengan fungsinya sebagai trade facilitator dan industrial assistance, kata dia, Bea dan Cukai memiliki peran nyata dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mendukung industri dalam negeri melalui pemberian berbagai fasilitas kepabeanan.

"Ini komitmen Bea dan Cukai dalam mendukung para pelaku usaha untuk dapat bersaing dan menembus pasar internasional," tegasnya. (antara/jpnn)