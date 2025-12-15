Dinsos Kalsel Perkuat Peran Rumah Singgah di Seluruh Wilayah

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat penanganan permasalahan tunasosial dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M. Farhanie mengatakan, rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tunasosial.

"Rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi awal dan jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan," katanya di Banjarbaru, Senin.

Menurut dia, perbedaan ini, jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tunasosial secara menyeluruh di tingkat provinsi.

"Menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja menjadi fundamental untuk membangun pemahaman yang sama," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya kesepakatan bersama mengenai peran, fungsi, serta standar pelayanan minimal yang harus diberikan.

“Kami harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” katanya.

Farhanie juga mendorong penyusunan dan penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi.