JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Dinsos Kalsel Perkuat Peran Rumah Singgah di Seluruh Wilayah

Dinsos Kalsel Perkuat Peran Rumah Singgah di Seluruh Wilayah

Senin, 15 Desember 2025 – 15:08 WIB
Dinsos Kalsel Perkuat Peran Rumah Singgah di Seluruh Wilayah - JPNN.com Kalsel
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat penanganan permasalahan tuna sosial dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten/kota. ANTARA/HO-Pemprov Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat penanganan permasalahan tunasosial dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) M. Farhanie mengatakan, rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tunasosial.

"Rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi awal dan jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan," katanya di Banjarbaru, Senin.

Baca Juga:

Menurut dia, perbedaan ini, jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tunasosial secara menyeluruh di tingkat provinsi.

"Menyamakan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja menjadi fundamental untuk membangun pemahaman yang sama," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya kesepakatan bersama mengenai peran, fungsi, serta standar pelayanan minimal yang harus diberikan.

Baca Juga:

“Kami harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” katanya.

Farhanie juga mendorong penyusunan dan penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi.

Dinsos Kalimantan Selatan memperkuat peran rumah singgah yang ada di seluruh kabupaten dan kota.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dinsos Kalsel rumah singgah tunasosial SDM

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU