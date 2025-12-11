Pemprov Kalsel Salurkan Bantuan Dana Sebesar Rp 1,5 M Untuk Korban Bencana Sumatra

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Bantuan sekitar Rp1,5 miliar sudah kami kumpulkan dari dana tidak terduga pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kalsel,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel M Syarifuddin setelah menghadiri Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) 2025 di Banjarmasin, Rabu malam.

Dia menuturkan bantuan dari Pemprov Kalsel ini sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas musibah yang menimpa saudara-saudara yang ada di Sumatera.

“Tentu kami prihatin ya dan memberikan rasa empati kepada saudara yang mengalami musibah di Sumatra,” ujarnya.

Dia berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban bencana banjir yang berdampak kepada ribuan jiwa serta ratusan korban tewas akibat bencana hidrometeorologi itu.

Sebelumnya, bantuan dari Polda Kalsel juga telah disalurkan senilai Rp1 miliar bagi yang mengalami musibah banjir di tiga provinsi di Sumatra.

“Bantuan ini terkumpul hasil donasi seluruh personel polda dan juga masyarakat," kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan saat menyalurkan bantuan di Banjarbaru, Selasa (9/12).

Tidak hanya pemprov dan aparat, pada beberapa hari belakangan sejumlah masyarakat dari berbagai elemen juga turun ke jalan untuk menggalang donasi, utamanya di jalan strategis keramaian penduduk di Banjarbaru dan Banjarmasin.