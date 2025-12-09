Baznas Banjarmasin Perkuat Program Untuk Bantu Tangani Kemiskinan Ekstrem

JPNN.com

Rabu, 10 Desember 2025 – 02:00 WIB
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda saat menerima penganugrahan BAZNAS Awards 2025 Kota Banjarmasin saat rapat koordinasi UPZ SKPD, BUMN/BUMD dan Swasta di Aula Kayuh Baimbai Balaikota Banjarmasin, Selasa (9/12/2025). ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memperkuat pelaksanaan program untuk ikut berkontribusi dalam penanganan kemiskinan ekstrem bersinergi dengan pemerintah kota setempat.

Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin Riduan Masykur menyampaikan berbagai program yang dilaksanakan dalam penyaluran hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak selalu disinergikan dengan pemerintah kota setempat, utamanya dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Sebagai tanda sinergi itu, ungkap dia, BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan rapat koordinasi dengan unit pengumpulan zakat (UPZ) di instansi pemerintah kota dan BUMN/BUMD serta swasta yang menjadi sumber tertinggi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

"Bahkan kami berikan penganugerahan BAZNAS Awards Kota Banjarmasin 2025 kepada mereka atas kontribusi yang nyata selama ini hingga berlanjut ke tahun-tahun depan," ujarnya.

Riduan menyampaikan program 2026 yang ingin dilaksanakan BAZNAS Kota Banjarmasin tidak lepas untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang berasal 100 persen pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

"Ada program santunan untuk Lansia, dhuafa dan ibu hamil dari keluarga yang tidak mampu dalam penanganan stunting," ujarnya.

Program penanganan stunting yang sudah dijalankan BAZNAS Kota Banjarmasin beberapa tahun ini menyasar ratusan ibu hamil dari usia tiga bulan hingga melahirkan dengan memberikan makanan bergizi, konsultasi kesehatan gratis, bersalin dan syukuran tasmiyah bayi yang dilahirkan.

"Tahun ini dengan kolaborasi bersama Pemkot dan Kemenag sekitar 100 ibu hamil dari keluarga tidak mampu kami bantu, tahun akan datang kita harap bisa lebih banyak lagi," ujarnya.

Baznas Kota Banjarmasin memperkuat program yang sudah ada untuk membantu penanganan kemiskinan ekstrem.
Sumber Antara
TAGS   BAZNAS Banjarmasin angka kemiskinan kemiskinan ekstrem Baznas

