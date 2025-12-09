Baznas Banjarmasin Perkuat Program Untuk Bantu Tangani Kemiskinan Ekstrem

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memperkuat pelaksanaan program untuk ikut berkontribusi dalam penanganan kemiskinan ekstrem bersinergi dengan pemerintah kota setempat.

Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin Riduan Masykur menyampaikan berbagai program yang dilaksanakan dalam penyaluran hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah kepada yang berhak selalu disinergikan dengan pemerintah kota setempat, utamanya dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Sebagai tanda sinergi itu, ungkap dia, BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan rapat koordinasi dengan unit pengumpulan zakat (UPZ) di instansi pemerintah kota dan BUMN/BUMD serta swasta yang menjadi sumber tertinggi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.

"Bahkan kami berikan penganugerahan BAZNAS Awards Kota Banjarmasin 2025 kepada mereka atas kontribusi yang nyata selama ini hingga berlanjut ke tahun-tahun depan," ujarnya.

Riduan menyampaikan program 2026 yang ingin dilaksanakan BAZNAS Kota Banjarmasin tidak lepas untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang berasal 100 persen pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat.

"Ada program santunan untuk Lansia, dhuafa dan ibu hamil dari keluarga yang tidak mampu dalam penanganan stunting," ujarnya.

Program penanganan stunting yang sudah dijalankan BAZNAS Kota Banjarmasin beberapa tahun ini menyasar ratusan ibu hamil dari usia tiga bulan hingga melahirkan dengan memberikan makanan bergizi, konsultasi kesehatan gratis, bersalin dan syukuran tasmiyah bayi yang dilahirkan.

"Tahun ini dengan kolaborasi bersama Pemkot dan Kemenag sekitar 100 ibu hamil dari keluarga tidak mampu kami bantu, tahun akan datang kita harap bisa lebih banyak lagi," ujarnya.