Pemkot Banjarmasin Siap Operasikan Rumah Potong Unggas Modern

Selasa, 09 Desember 2025 – 16:00 WIB
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menyiapkan operasional rumah potong unggas (RPU) modern yang berada di Basirih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi menyampaikan saat ini RPU untuk ayam potong tersebut dilengkapi fasilitas dan sarana.

"Seperti sarana dan fasilitas rumah bulu, rumah penangkap darah, instansi pengolahan air limbah karena semua ini berfungsi sebagai pendukung operasional RPU moderen tersebut," ujarnya.

Menurut dia, RPU yang bisa melayani ratusan ribu unggas tersebut sudah dilakukan pembangunan hingga perlengkapan lainnya sejak 2023 hingga ditargetkan beroperasi penuh pada 2026.

"Insyaallah di tahun depan sudah beroperasi dengan sarana prasarana yang sudah lengkap," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan RPU modern ini untuk lebih optimal dalam penanganan ayam potong bagi pedagang, hingga tidak perlu secara manual.

Penyembelihan unggas terpusat di Kota Banjarmasin juga untuk pengelolaan limbah, kata Yuliansyah, sebab jika terpisah maka limbah tidak terkontrol saat penyembelihan di tempat usaha.

"Ini juga upaya pemkot untuk mengatasi sampah dan limbah unggas di kota ini, sebab kebutuhan sehari puluhan hingga ratusan ribu ekor," ucapnya.

Pemkot Banjarmasin siap untuk mengoperasikan rumah potong unggas modern.
Sumber Antara
