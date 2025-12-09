Pemprov Kalsel Berikan Bonus Puluhan Juta Untuk Kafilah Berprestasi di MTQN

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bonus puluhan juta rupiah bagi kafilah qori dan qoriah yang telah berprestasi pada Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVIII tahun 2025 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Ketua 1 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalsel H Muhammad Tambrin menyampaikan bonus tersebut sebagai penghargaan dan apresiasi dari Pemprov Kalsel atas perjuangan kafilah yang sudah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

"Para peserta adalah pejuang Al-Qur’an yang telah berusaha maksimal. Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan dan dorongan agar pembinaan Al-Qur’an di Kalimantan Selatan terus berkembang," ujarnya.

Baca Juga: ULM Ditetapkan Sebagai Tuan Rumah MTQ Mahasiswa Nasional 2025

Ada tujuh kafilah atau qori dan qoriah yang berhasil meraih prestasi di MTQN Kendari 2025 tersebut, untuk peraih juara 1 mendapatkan bonus sebesar Rp35 juta, juara 2 mendapatkan Rp30 juta dan juara 3 mendapatkan Rp25 juta.

Sedangkan juara harapan 2 mendapatkan bonus sebesar Rp15 juta dan juara harapan 3 mendapatkan Rp10 juta.

Tambrin menyampaikan pesan Ketua Umum LPTQ Kalsel yang merupakan Sekdaprov Kalsel H Syarifuddin, mengharapkan prestasi ini menjadi pendorong bagi seluruh pembina, pelatih dan lembaga pendidikan untuk terus memperkuat kerja sama dalam membina generasi pecinta Al-Quran.

LPTQ Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem pembinaan yang lebih berjenjang, profesional dan modern guna meningkatkan prestasi pada MTQ dan STQH berikutnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Semoga upaya ini membawa berkah bagi Banua dan menjadi amal jariyah bagi kita semua," katanya.