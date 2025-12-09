Korban Meninggal Dunia Akibat Bencana di Aceh Bertambah 23 Orang

JPNN.com

Selasa, 09 Desember 2025 – 03:00 WIB
Kepala Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari memberi ketetangan kepada awak media di Banda Aceh, Senin. (ANTARA/HO-)

kalsel.jpnn.com, BANDA ACEH - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jumlah korban meninggal dunia yang ditemukan di Provinsi Aceh pada Senin (8/12) hingga pukul 16.00 WIB bertambah 23 orang sehingga total korban meninggal dunia di provinsi itu menjadi 389 orang.

"Tim pencarian dan pertolongan yang dipimpin Basarnas bersama unsur gabungan berhasil menemukan 23 jenazah pada Senin, (8/12)," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Banda Aceh, Senin.

Menurut dia, tim gabungan di lapangan masih terus bekerja maksimal untuk meminimalkan jumlah korban hilang.

“Tim akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seefektif mungkin, agar jumlah korban yang masih hilang bisa diminimalkan,” katanya.

Menurut Muhari, dengan mulai terbukanya kembali sejumlah akses darat antar kabupaten/kota, posko gabungan kini dapat memperbarui data pengungsi yang sebelumnya belum terjangkau.

Sebelumnya, total pengungsi dari tiga provinsi yang terdampak dilaporkan berjumlah 975.339 jiwa dan saat ini jumlah pengungsi meningkat menjadi 1.057.482 jiwa.

“Tentu saja ini menjadi tugas kami di posko utama untuk terus mengoptimalkan distribusi logistik agar saudara-saudara kita di pengungsian terpenuhi kebutuhan dasar permakanan maupun non-permakanan,” kata Abdul Muhari. (antara/jpnn)

BNPB masih terus memaksimalkan upaya pencarian terhadap korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
