Perumda Banjarmasin Diminta Berinovasi agar Pasar Rakyat Maju

Senin, 08 Desember 2025 – 13:00 WIB
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Faisal Hariyadi didampingi anggota lainnya Hilyah Aulia saat mengadakan rapat dengan Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin Abdan Syakura terkait kemajuan pasar rakyat ke depan, di gedung dewan kota, Jumat (5/12/2025). ANTARA/HO-Humas DPRD Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin meminta kepada Perumda Pasar setempat untuk berinovasi agar pasar rakyat di daerah itu maju dan tak tertinggal sehingga bisa bersaing dengan ritel modern.

"Kami ingin mengetahui apa saja strategi dan inovasi Perumda Pasar untuk memajukan pasar rakyat ini," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Faisal Hariyadi, saat rapat dengan Perumda Pasar di Banjarmasin.

Dia mengakui makin lesunya perdagangan di pasar rakyat di daerah itu memicu perhatian agar Perumda Pasar bisa merumuskan strategi ke depan.

Sebagai badan usaha milik daerah yang mengelola puluhan pasar rakyat, kata Faisal, Perumda Pasar harus memiliki langkah cepat pasar rakyat dapat bersaing dengan pasar modern.

"Sebab penurunan penjualan pedagang di pasar rakyat semakin terasa," ucapnya.

Bahkan, katanya, ada beberapa pasar rakyat yang merupakan aset pemerintah kota mulai kurang aktif lagi, sebab sepinya pengunjung.

Oleh karena itu, tegasnya, Perumda Pasar harus berinovasi, utamanya membuat pasar lebih menarik untuk dikunjungi.

Selain itu, kata Faisal, perlu diintensifkan dilakukan pelatihan agar pedagang bisa menguasai pasar digital atau daring.

Sumber Antara
