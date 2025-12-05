Propam Polda Kalsel Bersinergi dengan 3 Matra Jelang Tugas Akhir Tahun

JPNN.com

Jumat, 05 Desember 2025 – 13:00 WIB
Propam Polda Kalsel bersama Polisi Militer menggelar silaturahmi rutin menjaga sinergi dengan makan siang bersama di Banjarbaru, Kamis (4/12/2025). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kalimantan Selatan (Propam Polda Kalsel) dan Polisi Militer dari tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara, memperkuat sinergi pengamanan guna menghadapi tugas akhir tahun yang menuntut kesiapsiagaan personel melayani masyarakat.

“Akhir tahun ini banyak agenda yang harus diamankan, termasuk libur natal dan tahun baru serta haul ke-21 Guru Sekumpul yang dihadiri jutaan jemaah setiap tahunnya,” kata Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Hery Purnomo di Banjarbaru, Kamis.

Hery menegaskan Propam dan Polisi Militer memiliki peran penting dalam memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, dia mengingatkan anggota untuk menjaga disiplin serta etika, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar kedinasan.

“Sebagai anggota TNI-Polri, identitas itu melekat selama menjalani masa dinas aktif. Jadi tidak ada alasan mengabaikan panggilan tugas hanya karena sedang lepas dinas,” ujarnya.

Dia memastikan sinergi TNI-Polri di Kalimantan Selatan terus terjaga melalui komunikasi intensif sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat saling mendukung.

Begitu pula sinergi antara Propam dan Polisi Militer, yang menurut Hery harus terus dipertahankan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami harus menjadi contoh bagi anggota lainnya karena personel yang disiplin dalam tugas akan berdampak pada pelayanan yang makin baik,” tegasnya.

Bidang Propam Polda Kalsel menggencarkan sinergi dengan tiga matra TNI menjelang tugas akhir tahun.
Sumber Antara
