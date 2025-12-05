JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemkot Banjarmasin Evaluasi Pengurangan Kawasan Kumuh

Pemkot Banjarmasin Evaluasi Pengurangan Kawasan Kumuh

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:00 WIB
Pemkot Banjarmasin Evaluasi Pengurangan Kawasan Kumuh - JPNN.com Kalsel
Kabid Pemukiman Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin Hizbulwathon saat membuka kegiatan review dan pengurangan kawasan kumuh 2025 serta sosialisasi inovasi "DiKayuh Baimbai" di Banjarmasin, Kamis (4/12/2025). ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin mengevaluasi pengurangan kawasan kumuh pada 2025 yang mencapai ratusan hektare di lima kecamatan.

Kabid Pemukiman Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin Hizbulwathon menyampaikan wilayah kumuh hingga 2024 masih tersisa sekitar 350 hektare.

Menurut dia, pengurangan kawasan kumuh tahun 2025 dilakukan secara terintegrasi. Selain perbaikan pemukiman atau rumah warga yang tidak layak huni, juga fasilitas infrastruktur lainnya seperti jalan lingkungan.

Baca Juga:

"Hal inilah yang kami evaluasi untuk meningkatkan pengurangan pada tahun depan," ujarnya.

Hizbulwathon menyampaikan kawasan kumuh di kota ini didominasi permukiman di pinggiran sungai.

Menurut dia, pemerintah kota akan melakukan berbagai kebijakan untuk penanganan secara maksimal di tahun depan, sesuai misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera.

Baca Juga:

Dia menyebut Pemkot Banjarmasin juga membuat sebuah inovasi melalui website "DiKayuh Baimbai" untuk penanganan kawasan kumuh ini.

Inovasi "DiKayuh Baimbai" memberikan waktu pelayanan yang lebih singkat dalam melakukan verifikasi usulan masyarakat terkait penanganan kumuh.

Pemkot Banjarmasin mengevaluasi pengurangan kawasan kumuh di lima kecamatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Banjarmasin kawasan kumuh evaluasi penataan kota

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU