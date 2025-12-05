Gempa Berkekuatan 4,8 Magnitudo Guncang Kota Banjarbaru pada Kamis Malam

JPNN.com

Peta menunjukkan gempa tektonik dangkal berkekuatan magnitudo 4,8 dengan kedalaman 7 kilometer mengguncang Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (4/12/2025) malam. ANTARA/HO-BMKG

kalsel.jpnn.com, BANJABARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tektonik bermagnitudo 4,8 mengguncang Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis malam.

Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rasmid mengatakan gempa bumi dangkal itu dirasakan di Kecamatan Liang Anggang, terjadi sekitar pukul 22.42 Wita.

“Episenter gempa pada koordinat 4.63° LS dan 114.77° BT, tepatnya berlokasi di laut pada jarak 95 kilometer barat daya Kabupaten Tanah Laut, dengan kedalaman tujuh kilometer,” ujarnya.

Menurut Rasmid, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal aktif.

Dari laporan masyarakat, kata dia, gempa bumi dirasakan di sejumlah daerah, yakni di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru hingga Banjarmasin dengan intensitas II-III MMI, di mana getaran dirasakan nyata di dalam rumah terasa seakan-akan ada truk lewat.

Kemudian di Mandiangin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala dengan intensitas II MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

“Hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan gempa dangkal itu,” ungkap Rasmid.

Hingga pukul 23.17 Wita, ia menyebutkan hasil monitoring belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).

BMKG melaporkan gempa bumi dengan kekuatan 4,8 magnitudo mengguncang Kota Banjarbaru.
