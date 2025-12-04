Sampah Sisa Reuni Akbar 212 di Monas Capai 26,43 Ton

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 01:00 WIB
Petugas membersihkan kawasan Monas setelah acara Reuni Akbar 212 di Jakarta, Rabu (3/12/2025) dini hari. ANTARA/HO-Sudin LH Jakpus.

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Kepala Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat Slamet Riyadi mengatakan kegiatan Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) pada Selasa (2/12) malam menyisakan sebanyak 26,43 ton sampah.

"Jenis sampah yang diangkut bervariasi, namun mayoritas sampah plastik," kata Kepala Sudin LH Jakarta Pusat Slamet Riyadi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sebanyak 600 petugas kebersihan gabungan dari wilayah di luar Jakarta Pusat diterjunkan selama berlangsungnya kegiatan Reuni Akbar 212.

Dia memerinci jumlah petugas dari Jakarta Pusat sebanyak 150 orang, Jakarta Barat 75 orang, Jakarta Utara 75 orang, Jakarta Selatan 75 orang, Jakarta Timur 75 orang dan Unit Pelaksana Sub-Sistem (UPS) Badan Air 150 orang.

Menurut dia, selama kegiatan pembersihan, petugas mengumpulkan sebanyak 26,43 ton sampah berbagai jenis setelah acara tersebut selesai.

Sementara itu, Kasie pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) Sudin LH Jakarta Pusat Aditya Surya menuturkan sejumlah armada yang dikerahkan dalam pengangkutan sampah itu, antara lain truk sampah 20 unit, roadsweeper (kendaraan penyapu jalan) 20 unit, truk tangki bersih 6 unit, truk air kotor 6 unit, mobil lintas 13 unit, bus toilet 22 unit dan 600 kantong plastik.

"Bukan hanya pengangkutan sampah yang dilakukan, namun penyediaan kendaraan toilet, air bersih juga kami lakukan," tutur Aditya.

Area dalam Monas hingga seluruh Jalan Medan Merdeka tidak luput dari pembersihan petugas. Pengangkutan sampah dimulai dari pukul 00.00 hingga 03.00 WIB.

Kegiatan Reuni Akbar 212 di Monas pada 2 Desember 2025 menyisakan sampah sebanyak 26,43 ton.
Sumber Antara
