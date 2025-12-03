JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Banjarmasin Mematangkan Persiapan Hadapi Potensi Bencana

Banjarmasin Mematangkan Persiapan Hadapi Potensi Bencana

Rabu, 03 Desember 2025 – 22:00 WIB
Banjarmasin Mematangkan Persiapan Hadapi Potensi Bencana - JPNN.com Kalsel
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda saat memimpin rapat koordinasi Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat BPBD Kota Banjarmasin, Selasa (2/12/2025) ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin mematangkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi 2025, seperti banjir dan tanah longsor.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyampaikan bencana hidrometeorologi penting jadi perhatian saat ini sebagai tindak lanjut dari rilis resmi BMKG terkait prakiraan musim hujan 2025/2026.

"Karenanya, kami gelar rapat koordinasi apel siaga bencana hidrometeorologi tahun 2025 dengan seluruh instansi terkait," ujarnya.

Baca Juga:

Menurut dia, pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak mengingat Banjarmasin merupakan wilayah rawan bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem, angin puting beliung hingga gelombang pasang.

Dia menyatakan sinergi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

"Karenanya, kegiatan bersama hari ini sangat penting untuk memastikan seluruh unsur sudah siap menghadapi musim hujan. Koordinasi dan respons cepat harus terus diperkuat agar dampak bencana bisa kita minimalkan," ujar Ananda.

Baca Juga:

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh instansi terkait semakin solid dalam menyusun langkah strategis, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kesiapan personel dan peralatan guna menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Kota Banjarmasin.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin Husni Thamrin menjelaskan kegiatan kesiapsiagaan ini merupakan rutinitas tahunan yang selalu dilakukan menjelang musim hujan, seiring dengan peringatan dan prakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG.

Pemerintah Kota Banjarmasin mematangkan persiapan dalam menghadapi potensi bencana.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana alam Pemkot Banjarmasin Potensi bencana antisipasi banjir

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU