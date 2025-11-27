Menhan Sjafrie Cek Kesiapan Personel Yonif TP 828/BWM di Kalsel

kalsel.jpnn.com, TANAH BUMBU - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memeriksa personel dan fasilitas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone (Yonif TP 828/BWM) yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu.

Dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan, dijelaskan kunjungan itu dilakukan untuk meninjau langsung peran strategis TNI dalam mendukung pembangunan dan ketahanan nasional di tingkat daerah.

Sjafrie sempat memeriksa beberapa fasilitas milik prajurit seperti tempat tidur, dapur, tempat makan dan sarana latihan. Sjafrie beserta jajaran bahkan menyempatkan diri untuk makan bersama prajurit.

Di sela sela kunjungan, Sjafrie sempat memberikan arahan kepara prajurit Batalyon untuk tetap mengabdi kepada negara dan melayani rakyat.

"Rakyat yang memberikan makan kepada prajurit, harus dibalas dengan pengabdian kepada masyarakat," ujar Sjafrie.

Dengan motivasi yang diberikan kepada prajurit, Sjafrie berharap seluruh personel yang ada di BTP mampu meningkatkan kinerja dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi masyarakat.

Untuk diketahui, Batalyon yang bersemboyan 'Banua Warani Mattone' ini dikenal fokus pada empat pilar utama yakni ketahanan pangan, pembinaan fisik dan penguatan keamanan masyarakat.

Dukungan pemerintah daerah setempat juga menjadi kunci percepatan pembangunan markas komando dan fasilitas pendukung batalyon ini. (antara/jpnn)