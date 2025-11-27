JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini DPRD Banjarmasin Tetapkan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

DPRD Banjarmasin Tetapkan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Kamis, 27 November 2025 – 13:00 WIB
DPRD Banjarmasin Tetapkan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak - JPNN.com Kalsel
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda saat menyampaikan pendapat pemerintah kota tentang ditetapkan nya Perda tentang penyelenggaraan kota layak anak pada rapat paripurna dewan, di gedung dewan, Rabu (27/11/2025). (ANTARA/Sukarli)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin menetapkan peraturan daerah (perda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada Rapat Paripurna di Banjarmasin, Rabu.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda mengapresiasi terhadap penerapan revisi Perda Nomor 15 Tahun 2015 sebagai upaya bersama mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak Kategori Paripurna.

Sebab, Kota Banjarmasin sejak 2022-2023 telah meraih predikat sebagai Kota Layak Anak Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Baca Juga:

"Namun tujuan utama bukan mengejar penghargaan ini, tetapi kami ingin betul-betul membangun kota ini layak anak atau ramah anak," ujar Ananda.

Karena keinginan bersama, ungkap dia, perda ini memberikan dampak besar bagi anak, mendapatkan haknya untuk diberikan keamanan, ketenteraman, kebahagiaan dan juga layanan hingga ranah infrastruktur.

"Karenanya semua unsur di sini terlibat, termasuk dunia usaha dan media," ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Ananda, untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan baik dan sehat serta aman adalah tugas bersama, sebab mereka akan menjadi penerus keberlanjutan kemerdekaan negara ini tetap bersatu di bawah naungan NKRI.

Terkait pemberlakuan perda tersebut, diungkapkan Ananda, maka Pemerintah Kota Banjarmasin harus menjalankannya dengan pengawasan dari pihak legislatif dan masyarakat pada umumnya.

Perda tentang Penyelenggarakan Kota Layak Anak kini resmi diterapkan di Banjarmasin.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Banjarmasin DPRD Kota Banjarmasin Perda peraturan daerah

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU