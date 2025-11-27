BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan pada Kamis

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan pada Kamis.

Berdasarkan situs resmi BMKG, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Kota Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjar Baru, Denpasar, Jayapura, dan Jayawijaya.

Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Kota Kendari, Kupang, Manokwari, Mataram, Medan, Nabire, Palangka Raya, dan Palembang.

Tak hanya itu, hujan ringan juga mengguyur Kota Pangkal Pinang, Samarinda, Semarang, Sofifi, Sorong, Surabaya, dan Yogyakarta.

Selain itu, cuaca di Pangkal Pinang, Samarinda, Semarang, Sofifi, Sorong, Surabaya, Yogyakarta juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan.

Hujan dengan intensitas sedang diprediksi di Bengkulu, Padang, dan Pekanbaru.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai cuaca hujan dengan disertai petir yang berpotensi terjadi di Kota Jambi, Pontianak, Tanjung Pinang, dan Tanjung Selor.

Sementara cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kota Jakarta, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Merauke, Palu, dan Serang.