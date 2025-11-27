Pemerintahkan Menyiapkan Program Mudik Gratis Nataru 2025

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan kembali menggelar program mudik gratis bagi masyarakat pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kebijakan tersebut dikoordinasikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendukung kelancaran arus perjalanan sekaligus menekan risiko kecelakaan, terutama bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan skema mudik gratis tahun ini akan mengikuti pola yang telah dijalankan tahun lalu. Pemerintah menyiapkan fasilitas transportasi darat, laut, dan kereta api untuk mengangkut masyarakat maupun sepeda motor ke berbagai daerah tujuan.

"Seperti tahun lalu, pemerintah melaksanakan mudik gratis bagi masyarakat, baik yang menggunakan bus di beberapa terminal maupun saudara-saudara kita yang akan naik motor. Nanti ada kereta api dan pelabuhan yang akan mengangkut motor ke wilayah-wilayah tertentu untuk mengurangi kecelakaan di perjalanan," ujar Suntana.

Terkait besaran kuota, pemerintah masih melakukan finalisasi. Namun, Suntana memastikan kapasitas yang disediakan akan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Selain oleh pemerintah pusat, program mudik gratis juga akan digelar oleh sejumlah BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jumlahnya tentu akan kita umumkan secara resmi karena saya juga yakin selain dilaksanakan oleh pemerintah, teman-teman dari BUMN juga akan melakukan yang sama termasuk dari Gubernur DKI Jakarta akan melaksanakan yang sama. Tapi jumlahnya pasti akan lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu," kata Suntana.

Pada Nataru 2024, program mudik gratis Kemenhub menyediakan kapasitas total 38.772 penumpang dan 2.320 unit sepeda motor melalui moda bus, kapal laut, dan kereta api. (antara/jpnn)