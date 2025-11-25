Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Perkuat Pendidikan Hingga ke Pelosok

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemprov Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pendidikan, khususnya dalam pemerataan layanan pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Sekretaris Daerah Kalsel H M Syarifuddin menegaskan pemerintah pusat dan daerah terus memberi perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan guru di seluruh Nusantara.

"Guru memiliki peran besar dalam membangun generasi bangsa, sehingga pemerataan pendidikan menjadi prioritas utama," katanya, di Banjarbaru, Selasa.

Menurut dia, pemerintah selalu mengingatkan bahwa perhatian terhadap guru harus merata, bukan hanya di perkotaan tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok daerah.

"Harapan kami, seluruh masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak," ujarnya.

Dia menambahkan Pemprov Kalsel juga selaras dengan visi daerah yang menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus pembangunan.

Dukungan terhadap sekolah-sekolah terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas, mutu pembelajaran, maupun kenyamanan proses belajar-mengajar.

“Pendidikan menjadi perhatian pokok kami. Pembelajaran harus berlangsung dengan nyaman, sehingga guru dan peserta didik bisa menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.