JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Perkuat Pendidikan Hingga ke Pelosok

Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Perkuat Pendidikan Hingga ke Pelosok

Selasa, 25 November 2025 – 15:38 WIB
Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Perkuat Pendidikan Hingga ke Pelosok - JPNN.com Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pendidikan, khususnya dalam pemerataan layanan pendidikan hingga ke pelosok daerah. ANTARA/HO-Pemprov Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemprov Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pendidikan, khususnya dalam pemerataan layanan pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Sekretaris Daerah Kalsel H M Syarifuddin menegaskan pemerintah pusat dan daerah terus memberi perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan guru di seluruh Nusantara.

"Guru memiliki peran besar dalam membangun generasi bangsa, sehingga pemerataan pendidikan menjadi prioritas utama," katanya, di Banjarbaru, Selasa.

Baca Juga:

Menurut dia, pemerintah selalu mengingatkan bahwa perhatian terhadap guru harus merata, bukan hanya di perkotaan tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok daerah.

"Harapan kami, seluruh masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang layak," ujarnya.

Dia menambahkan Pemprov Kalsel juga selaras dengan visi daerah yang menempatkan sektor pendidikan sebagai fokus pembangunan.

Baca Juga:

Dukungan terhadap sekolah-sekolah terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas, mutu pembelajaran, maupun kenyamanan proses belajar-mengajar.

“Pendidikan menjadi perhatian pokok kami. Pembelajaran harus berlangsung dengan nyaman, sehingga guru dan peserta didik bisa menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.

Pemprov Kalimantan Selatan berusaha menguatkan sektor pendidikan dan merata sampai ke pelosok.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Kalsel pendidikan pelosok Disdik Kalsel

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU