Pemprov Kalsel Jadi Tuan Rumah Bazar Amal WIC di Jakarta

Kamis, 20 November 2025 – 07:00 WIB
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memberikan sambutan pada Women’s International Club (WIC) Jakarta 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (19/11/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi tuan rumah utama gelaran Bazar Amal ke-56 Women’s International Club (WIC) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), pada 19-20 November 2025.

Istri Wakil Presiden RI Selvi Gibran Rakabuming membuka bazar amal internasional tersebut yang diikuti 41 negara serta dihadiri para duta besar, perwakilan internasional, hingga organisasi perempuan dari kawasan Asia dan Eropa.

Pembukaan acara turut dimeriahkan penampilan Tari Baksa Kambang, tarian tradisional Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menggambarkan keindahan alam Banua, kelembutan masyarakat, serta filosofi kehidupan yang dinamis.

Saat menyampaikan sambutan, Selvi mengapresiasi kontribusi seluruh peserta serta dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai tuan rumah utama gelaran internasional tersebut.

“Saya merasa bangga berada di tengah perempuan hebat dari berbagai negara yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga menggerakkan ekonomi sosial yang bermanfaat luas,” ujar Selvi.

Gubernur Kalsel Muhidin saat menyampaikan sambutan mengatakan bahwa WIC merupakan jembatan penting dalam mempererat hubungan lintas bangsa.

“WIC memberikan peluang bagi perempuan dari berbagai negara untuk berjumpa, membangun persahabatan, dan bertukar gagasan. Inilah bentuk diplomasi budaya yang sangat penting bagi dunia,” katanya.

Dia menjelaskan WIC berfokus pada perbaikan sosial dan dukungan pendidikan melalui kegiatan penggalangan dana, salah satunya lewat bazar amal tahunan.

Pemprov Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah bazar amal WIC yang digelar di Jakarta.
Sumber Antara
