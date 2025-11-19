Kemenkeu: Penerima Manfaat MBG Capai 40 Juta Jiwa

kalsel.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Keuangan mencatat program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau sebanyak 40.911.407 penerima manfaat secara nasional hingga 10 November 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam menyatakan realisasi itu terdiri atas anak sekolah dan santri sebanyak 38.260.703 jiwa, balita 1.797.316 jiwa, serta ibu hamil dan ibu menyusui 853.388 jiwa.

"Secara nasional, program makan bergizi gratis ini telah diterima oleh kurang lebih sekitar 40,9 juta penerimaan manfaat," katanya di Surabaya, Rabu.

Sementara itu, Saiful menyebutkan untuk jumlah suplier yang terlibat dalam program MBG mencapai 25.757 unit terdiri atas 12.740 UMKM, 3.181 Koperasi, 501 BUMDes/BUMDesma, dan 9.250 suplier lainnya.

Kemudian, untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebanyak 14.576 unit dengan 537.287 orang yang bertugas melayani program MBG.

Untuk realisasi program MBG tertinggi terjadi di Jawa Barat yakni diberikan kepada 10.429.527 penerima manfaat, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 6.474.355 penerima, Jawa Timur 5.265.514 penerima, Lampung 1.941.384 penerima, Banten 1.499.077, dan Sumatera Utara 1.460.228 penerima.

Khusus di Jawa Timur, penerima manfaat terdiri atas anak sekolah dan santri sebanyak 5.035.606 jiwa, balita 153.615 jiwa, serta ibu hamil dan ibu menyusui 76.293 jiwa.

Jumlah suplier yang terlibat program MBG di Jawa Timur mencapai 2.942 unit terdiri atas 1.395 UMKM, 298 koperasi, 111 BUMDes/BUMDesma, dan 1.138 suplier lainnya. (antara/jpnn)