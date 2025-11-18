Propam Polres Tanah Laut Gelar Operasi Disiplin Untuk Tindak Polisi Nakal

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Tanah Laut menggelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) dengan menyasar anggota yang diduga melakukan pelanggaran internal kepolisian.

Operasi berlangsung pada Senin pagi di depan Markas Komando Polres Tanah Laut, dimulai sekitar pukul 06.45 WITA, dengan rangkaian pemeriksaan yang menyentuh berbagai aspek kedisiplinan personel.

“Kami melakukan pemeriksaan kelengkapan identitas diri seperti KTA, KTP, SIM, dan surat-surat lainnya,” kata Kasi Propam Polres Tanah Laut Iptu Suriani di Pelaihari, Senin.

Dalam kegiatan tersebut, Propam juga menertibkan penggunaan strobo dan rotator pada kendaraan dinas maupun pribadi milik anggota.

Selain itu, pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian penggunaan pakaian dinas dan penilaian sikap tampang untuk memastikan profesionalisme anggota Polri.

Iptu Suriani menegaskan bahwa Ops Gaktibplin tidak hanya bertujuan sebagai pengawasan, tetapi juga bentuk pembinaan internal agar seluruh personel tetap disiplin, tertib, dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Penegakan disiplin ini penting untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Setiap anggota harus menjadi contoh dalam bersikap, berpenampilan, dan menaati ketentuan dinas,” ujarnya.

Selama operasi berlangsung, seluruh personel Polres Tanah Laut mengikuti pemeriksaan dengan tertib. Beberapa anggota yang ditemukan belum lengkap administrasi atau tidak sesuai ketentuan langsung diberikan pembinaan oleh jajaran Propam.