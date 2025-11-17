Nelayan di Tanah Laut Diminta Utamakan Keselamatan Ketika Melaut

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Tanah Laut mengimbau para nelayan pesisir laut untuk tingkatkan keamanan saat beraktivitas di laut.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para nelayan dalam menjaga keselamatan diri saat sedang melaut mencari ikan.

Kasat Polairud Polres Tanah Laut Iptu Alamsyah Sugiarto di Pelihari mengatakan personel Polairud memberikan imbauan langsung kepada para nelayan agar senantiasa menggunakan alat keselamatan diri seperti life jacket, pelampung, maupun alat komunikasi cadangan saat melaut.

"Petugas kami juga mengingatkan pentingnya mengecek prakiraan cuaca dari BMKG sebelum berangkat melaut, mengingat beberapa waktu terakhir kondisi cuaca di perairan di kabupaten ini berubah-ubah, disertai hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi," kata dia, Senin (17/11).

Selain itu, petugas juga menekankan agar para nelayan memperhatikan alur pelayaran dan keberadaan kapal-kapal besar yang melintas, guna menghindari kecelakaan di laut.

Kasat Polairud Polres Tanah Laut juga menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat (Binmas) air ini merupakan bagian dari tugas rutin Satpolairud dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

“Kami terus mengingatkan nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan diri saat melaut. Cuaca saat ini sulit diprediksi, jadi kehati-hatian dan kesiapsiagaan menjadi hal yang utama,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Iptu Alamsyah berharap para nelayan semakin sadar akan pentingnya keselamatan kerja di laut, serta dapat beraktivitas dengan aman dan lancar demi menjaga keselamatan diri dan hasil tangkapan mereka.