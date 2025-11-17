Banjarmasin Berpotensi Diguyur Hujan Petir, Warga Harap Sedia Payung

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan akan terjadi hujan dengan beragam intensitas di sejumlah kota besar di Indonesia dalam periode tertentu pada Senin (17/11).

Prakirawan BMKG Sastia Frista menyampaikan cuaca berawan tebal diprediksi terjadi di Banda Aceh serta hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang.

Sementara hujan intensitas sedang berpotensi turun di wilayah Jambi, Bandar Lampung, dan Padang serta hujan disertai petir di daerah Pekanbaru dan Pangkal Pinang.

"Di Pulau Jawa diprakirakan akan hujan ringan di Kota Yogyakarta, lalu hujan sedang di Semarang dan Serang, serta waspadai hujan disertai dengan petir di Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya," ujar dia dikutip dari Antara.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan dialami masyarakat yang berada di wilayah Denpasar dan Mataram serta hujan disertai petir di Kupang.

Untuk wilayah Kalimantan, Sastia menyebut terdapat potensi hujan ringan pada hari ini di daerah Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya, serta hujan dengan intensitas sedang di Pontianak dan hujan petir di Banjarmasin.

Di wilayah Sulawesi, BMKG memperingatkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Kendari dan Makassar serta hujan petir di Mamuju.

BMKG memprediksi di wilayah timur Indonesia terdapat potensi udara kabur untuk wilayah Sorong serta hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya, serta hujan intensitas sedang di Merauke.