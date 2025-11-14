JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini DPRD Banjarmasin Apresiasi Gerak Cepat Pemkot Dalam Antisipasi Banjir

DPRD Banjarmasin Apresiasi Gerak Cepat Pemkot Dalam Antisipasi Banjir

Jumat, 14 November 2025 – 18:00 WIB
DPRD Banjarmasin Apresiasi Gerak Cepat Pemkot Dalam Antisipasi Banjir - JPNN.com Kalsel
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Syarifah Saqinah. (ANTARA/Sukarli)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Syarifah Saqinah menyampaikan apresiasi gerak cepat pencegahan banjir yang dilakukan pemkot setempat.

"Kami harus bergerak cepat untuk antisipasi banjir di musim hujan tinggi ini, kami apresiasi Pemkot melaksanakan itu diantaranya normalisasi sungai jalan A Yani dan drainase di Jalan Lambung Mangkurat," ujarnya di Banjarmasin.

Menurut dia, sebagai daerah dataran rendah, kota ini sangat mudah banjir di musim hujan dengan intensitas tinggi jika tidak ditangani sejak dini, yakni dengan memaksimalkan fungsi drainase dan aliran sungai.

Baca Juga:

"Saat rapat komisi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai mitra kerja kami, kami ingatkan selalu itu," ujarnya.

Syarifah Saqinah menyampaikan, banyak titik-titik rawan banjir di kota ini, hingga penanganannya harus lebih maksimal dan kreatif.

"Selain harus dibersihkan aliran drainase dari sampah, sungai-sungai juga harus dikeruk agar tidak dangkal," ujarnya.

Baca Juga:

Berkaca pada banjir besar lima tahun lalu di kota ini, Syarifah Saqinah mengharap itu tidak pernah terjadi lagi dengan semua bergotong royong membersihkan lingkungan.

"Karena tanggung jawab kita bersama ini, selain pemerintah harus serius menangani ini," ujarnya.

DPRD Banjarmasin mengapresiasi gerak cepat dari pemkot setempat dalam mencegah banjir.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Banjarmasin cegah banjir antisipasi banjir DPRD Banjarmasin

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU