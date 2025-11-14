DPRD Banjarmasin Apresiasi Gerak Cepat Pemkot Dalam Antisipasi Banjir

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Syarifah Saqinah menyampaikan apresiasi gerak cepat pencegahan banjir yang dilakukan pemkot setempat.

"Kami harus bergerak cepat untuk antisipasi banjir di musim hujan tinggi ini, kami apresiasi Pemkot melaksanakan itu diantaranya normalisasi sungai jalan A Yani dan drainase di Jalan Lambung Mangkurat," ujarnya di Banjarmasin.

Menurut dia, sebagai daerah dataran rendah, kota ini sangat mudah banjir di musim hujan dengan intensitas tinggi jika tidak ditangani sejak dini, yakni dengan memaksimalkan fungsi drainase dan aliran sungai.

"Saat rapat komisi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai mitra kerja kami, kami ingatkan selalu itu," ujarnya.

Syarifah Saqinah menyampaikan, banyak titik-titik rawan banjir di kota ini, hingga penanganannya harus lebih maksimal dan kreatif.

"Selain harus dibersihkan aliran drainase dari sampah, sungai-sungai juga harus dikeruk agar tidak dangkal," ujarnya.

Berkaca pada banjir besar lima tahun lalu di kota ini, Syarifah Saqinah mengharap itu tidak pernah terjadi lagi dengan semua bergotong royong membersihkan lingkungan.

"Karena tanggung jawab kita bersama ini, selain pemerintah harus serius menangani ini," ujarnya.