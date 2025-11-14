Peringatan Dini BMKG, Waspada Cuaca Panas, Hujan Petir Hingga Banjir Rob

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca panas maksimum, hujan berpetir, hingga banjir rob di sejumlah daerah pada Jumat.

Prakirawan cuaca BMKG Yohanes menyampaikan bahwa potensi hujan berintensitas ringan diprakirakan mengguyur Kota Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Mataram, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

Kemudian untuk hujan sedang berpotensi di Kota Tanjung Pinang, Jakarta, dan Nabire.

Sementara hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Bandar Lampung, Surabaya, Denpasar, Kupang, Tanjung Selor, Banjarmasin, Makassar, Kendari, dan Merauke.

Selanjutnya di Kota Banda Aceh, Padang, dan Palembang diperkirakan berawan tebal hingga berkabut.

BMKG juga melaporkan, dalam periode yang sama, suhu panas maksimum hingga mencapai 33 derajat Celcius diperkirakan bakal terjadi pada siang hari di sejumlah wilayah di Kota Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.

BMKG juga mendeteksi potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Kepulauan Babel, selatan Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan kalimantan Barat.

Yohanes menjelaskan bahwa kondisi cuaca tersebut dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer dan faktor kelokalan yang meliputi Sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat Aceh - Bengkulu, dan Samudera Hindia selatan Nusa Tenggara Barat - Papua selatan.