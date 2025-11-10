Polairud Banjarmasin Evakuasi 6 Penumpang Perahu Wisata yang Tercebur ke Sungai

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polairud Polresta Banjarmasin melakukan evakuasi terhadap enam orang penumpang kelotok wisata yang tercebur di tengah Sungai Barito.

Peristiwa terceburnya enam penumpang kelotok wisata tujuan wisata Pulau Kembang itu terjadi pada Minggu siang, sekitar pukul 11.30 WITA di tengah Sungai Barito tepat nya di depan Ferry penyebrangan Alalak Soebarjo.

"Korban yang tercebur ini merupakan rombongan Majelis Al-Abror Komplek Sinar Lestari Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru yang mau berwisata ke Pulau Kembang," ucap Kasat Polairud Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adie, Minggu.

Kompol Dading mengatakan kejadian berawal saat rombongan kelotok wisata saat menuju ke tempat Wisata Pulau Kembang, dan melintas di tengah Sungai Barito.

Pada saat melintasi pertengahan Sungai Barito, kapal wisata tersebut berpapasan dengan kapal besar kemudian kelotok wisata oleng akibat dari hantaman gelombang tersebut.

Lebih lanjut, Kompol Dading mengatakan setelah terhantam gelombang itu lah menyebabkan enam orang yang berada di atas atap kelotok wisata tercebur ke sungai.

Setelah mendapat laporan atas kejadian tersebut, dengan respon cepat anggota Satuan Polairud langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang tercebur ke Sungai Barito.

Setelah dilakukan evakuasi, dan dilakukan pendataan untuk jumlah penumpang keseluruhan 32 Orang, untuk korban yang tercebur sebanyak enam Orang Di evakuasi ke Rumah Sakit Anshari Saleh.