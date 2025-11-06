JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 08:00 WIB
Polresta Banjarmasin Siagakan Personel Untuk Hadapi Potensi Bencana Alam - JPNN.com Kalsel
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi, bersama Wakil Wali Kota Ananda dan Dandim 1007 Banjarmasin melakukan cek pasukan dan peralatan yang akan digunakan apabila bencana datang di Banjarmasin, Rabu (5/11/2025). (ANTARA/Gunawan Wibisono)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin bersinergi bersama instansi terkait bersiap dan bersiaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, dan angin kencang di kota setempat.

Hal itu disampaikan Kapolresta Banjarmasin Kombes Cuncun Kurniadi saat menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Mapolresta Banjarmasin, Rabu.

"Apel ini tidak hanya untuk mengecek kesiapan personel maupun peralatan yang akan digunakan namun juga kesiagaan yang harus selalu ditingkatkan," ucap Cuncun Kurniadi.

Namun, ujarnya, langkah penting di sini adalah agar semua pihak siap bersinergi untuk bergerak membantu masyarakat apabila terjadi bencana hidrometeorologi di Kota Banjarmasin.

"Dalam hal ini personel gabungan dari kami bersinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan TNI bergerak apabila bencana itu terjadi," ujar Kapolresta Banjarmasin.

Tak hanya itu, Cucun juga menyebutkan pihaknya telah melakukan monitoring kawasan-kawasan di Kota Seribu Sungai ini yang mungkin rawan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang.

"Kami bersama pemerintah kota lakukan antisipasi awal sejak dini untuk penanganan bencana apa bila itu terjadi," tutur dia. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
