Baznas Banjarmasin Bantu Rehabilitasi Belasan Rumah Menjadi Layak Huni

Kamis, 06 November 2025 – 15:00 WIB
Sekda Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman saat menghadiri peresmian salah satu rumah yang mendapatkan program rumah layak huni Baznas Banjarmasin tahun 2025 di Kelurahan Basirih, Banjarmasin Barat, Rabu (5/11/2025). ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin memberikan bantuan rehab total belasan rumah warga tidak mampu menjadi layak huni tahun 2025.

Ketua Baznas Kota Banjarmasin H Riduan Masykur menyampaikan pihaknya mengalokasikan anggaran Rp35 juta setiap rumah pada program rumah layak huni Baznas Banjarmasin tahun 2025.

"Tentunya rumah yang mendapatkan program ini sudah melalui verifikasi yang memenuhi syarat," ujarnya.

Diungkapkan Riduan, program yang sudah beberapa tahun dilaksanakan untuk membantu warga yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah memiliki rumah layak huni tersebut juga didukung Bank Kalsel.

"Jadi Bank Kalsel memberikan bantuan setiap rumah dari program ini melengkapi perabotan rumah tangga, termasuk kasur dan lainnya," ungkap Riduan.

Sinergi Baznas dan Bank Kalsel pada program ini, kata dia, sebagai upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Bahkan ada rumah yang tidak memiliki ledeng air bersih, ada juga yang membantu," katanya.

Baznas Kota Banjarmasin, kata Riduan, tidak hanya sampai di situ saja menyalurkan bantuan, tapi memberikan perhatian untuk perekonomian mereka.

Baznas Banjarmasin memberikan bantuan berupa rehabilitasi terhadap belasan rumah menjadi layak huni.
