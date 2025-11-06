Pemkot Banjarmasin Bersinergi dengan Pemuda Melalui Youth Festival 2025

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Youth Festival 2025 sebagai langkah sinergi dengan pemuda untuk mewujudkan Banjarmasin Maju Sejahtera.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman menyebut festival yang digelar di Taman Kamboja Banjarmasin ini memiliki arti penting bagi pembangunan karakter dan peran aktif generasi muda.

"Festival ini sangat penting karena pemuda merupakan kelompok usia yang dominan di masyarakat saat ini. Dalam banyak hal, mereka punya pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Melalui Youthfest ini, kami harapkan muncul sinergi positif dari mereka untuk mendukung visi Banjarmasin Maju Sejahtera," ujar Ikhsan.

Baca Juga: 130 Pemuda di Tapin Menerima Beasiswa Untuk Membangun Desa

Dia menyatakan pemerintah daerah terus berkomitmen membuka ruang dan peluang bagi anak muda untuk berkontribusi nyata melalui gerakan sosial, inovasi kreatif, serta kepeloporan di berbagai bidang.

"Kami ingin pemuda hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku perubahan. Gerakan dan ide-ide mereka bisa menjadi motor penggerak kemajuan Banjarmasin," katanya.

Youthfest kali ini juga menjadi momentum penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di kalangan pemuda.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPD KNPI Banjarmasin yang berkomitmen mendukung penuh perlindungan terhadap peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan maupun kegiatan sosial.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menyampaikan, Youth Festival telah menjadi kegiatan rutin tahunan yang diharapkan dapat memperkuat semangat kolaborasi antar SKPD, komunitas dan organisasi kepemudaan di kota Banjarmasin.