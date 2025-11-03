JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kapolda Kalsel Beri Penghargaan ke ULM Atas Inovasi Pupuk Organik

Kapolda Kalsel Beri Penghargaan ke ULM Atas Inovasi Pupuk Organik

Senin, 03 November 2025 – 21:00 WIB
Kapolda Kalsel Beri Penghargaan ke ULM Atas Inovasi Pupuk Organik - JPNN.com Kalsel
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Rinto Hadi Nata dan tim saat menerima penghargaan. ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan memberikan penghargaan kepada tim Universitas Lambung Mangkurat (ULM) atas inovasi pupuk organik dalam mendukung program ketahanan pangan khususnya budi daya tanaman jagung.

"Inovasi di bidang pertanian ini sangat membantu kerja kita bersama sehingga layak diapresiasi penghargaan," kata Yudha di Banjarbaru, Senin.

Menurut dia, inovasi dalam menciptakan pupuk organik ramah lingkungan telah mendukung program ketahanan pangan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

Selama ini, ungkap Yudha, pupuk organik hasil karya tim mahasiswa dan dosen ULM digunakan di lokasi penanaman jagung Jalan Gubernur Syarkawi Km 5, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang menjadi proyek percontohan pertanian lahan basah.

Di lokasi ini, disiapkan pembukaan lahan seluas 200 hektare dan telah empat kali panen jagung dengan hasil rata-rata 8 ton per hektare.

"Keberadaan lahan ketahanan pangan ini tidak hanya untuk budidaya jagung tetapi juga sebagai pusat pelatihan dan edukasi bagi para petani termasuk lokasi kuliah lapangan bagi mahasiswa," ungkap Kapolda.

Baca Juga:

Sementara Rinto Hadi Nata, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian ULM tampil sebagai perwakilan penerima penghargaan.

Bersama tim yang beranggotakan 10 mahasiswa, mereka bekerja sama dengan dosen ULM untuk mengembangkan inovasi pupuk organik selama satu bulan terakhir.

Polda Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada ULM atas inovasi pupuk organik.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pupuk organik ULM Polda Kalsel budi daya jagung

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU