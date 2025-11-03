Kapolda Kalsel Beri Penghargaan ke ULM Atas Inovasi Pupuk Organik

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan memberikan penghargaan kepada tim Universitas Lambung Mangkurat (ULM) atas inovasi pupuk organik dalam mendukung program ketahanan pangan khususnya budi daya tanaman jagung.

"Inovasi di bidang pertanian ini sangat membantu kerja kita bersama sehingga layak diapresiasi penghargaan," kata Yudha di Banjarbaru, Senin.

Menurut dia, inovasi dalam menciptakan pupuk organik ramah lingkungan telah mendukung program ketahanan pangan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini, ungkap Yudha, pupuk organik hasil karya tim mahasiswa dan dosen ULM digunakan di lokasi penanaman jagung Jalan Gubernur Syarkawi Km 5, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang menjadi proyek percontohan pertanian lahan basah.

Di lokasi ini, disiapkan pembukaan lahan seluas 200 hektare dan telah empat kali panen jagung dengan hasil rata-rata 8 ton per hektare.

"Keberadaan lahan ketahanan pangan ini tidak hanya untuk budidaya jagung tetapi juga sebagai pusat pelatihan dan edukasi bagi para petani termasuk lokasi kuliah lapangan bagi mahasiswa," ungkap Kapolda.

Sementara Rinto Hadi Nata, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian ULM tampil sebagai perwakilan penerima penghargaan.

Bersama tim yang beranggotakan 10 mahasiswa, mereka bekerja sama dengan dosen ULM untuk mengembangkan inovasi pupuk organik selama satu bulan terakhir.