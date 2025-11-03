JPNN.com

Senin, 03 November 2025 – 20:00 WIB
SPPG Polda Kalsel Jaga Kebersihan MBG Hingga Sampai ke Sekolah - JPNN.com Kalsel
Petugas SPPG Polda Kalsel menyusun kemasan MBG di mobil untuk didistribusikan ke sekolah di Banjarbaru, Senin (3/11/2025). ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polda Kalimantan Selatan yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari di Banjarbaru berkomitmen menjaga higienitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sampai di sekolah.

"Jadi sebelum didistribusikan ke sekolah kami pastikan proses pengemasan betul-betul higienis," kata Kepala SPPG Muhammad Bayu Ramadhan di Banjarbaru, Senin.

Bayu menjelaskan setelah dimasak makanan didinginkan sebentar kemudian dikemas di alat makan atau ompreng guna menjaga suhu dan kesegarannya.

Dia menyebut estimasi waktu sajian menu disantap siswa penerima manfaat juga sangat diperhatikan.

Untuk sesi pertama, makanan diantar pukul 08.00 Wita ke sekolah.

Pada jadwal makan pagi ini, ada 11 sekolah dengan total 1.460 penerima manfaat.

Sedangkan untuk sesi kedua dengan total 1.617 penerima manfaat, makanan diantar ke tujuh sekolah pada pukul 11.00 Wita.

"Durasi waktu makanan setelah dimasak hingga disantap oleh siswa ini sangat penting karena jika melebihi batas waktu kemungkinan ada bahan yang berubah kualitasnya," jelas Bayu.

SPPG Polda Kalimantan Selatan berusaha menjaga kebersihan MBG hingga sampai di sekolah.
