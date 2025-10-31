Budi Hermanto Jabat Kabid Humas Polda Metro, Pernah Ungkap 300 Kg Sabu-Sabu di Kalsel

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Kombes Budi Hermanto kini sudah resmi menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, menggantikan Brigjen Ade Ary Syam Indradi.

Sebelumnya, Ade Ary menduduki jabatan tersebut sejak 28 Desember 2023, menggantikan Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Kini, Ade Ary berpindah tugas ke Mabes Polri sebagai Kepala Biro Multimedia Divisi Hubungan Masyarakat.

Sementara Budi Hermanto sebelumnya menjabat Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pria kelahiran Pekanbaru 10 November 1976 itu ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025.

Pria yang akrab disapa Buher itu pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kapolres Malang Kota, Wadirresnarkoba Polda Kalimantan Selatan dan juga Kapolres Blitar.

Buher yang merupakan lulusan Akpol 2000 itu juga memiliki sejumlah prestasi, antara lain memimpin tim di lapangan untuk mengungkap 208 kilogram sabu-sabu dan 53.969 butir ekstasi pada 13 Maret 2020.

Saat itu, dia baru saja menjabat Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel setelah pindah dari Kapolres Blitar di Polda Jawa Timur.

Prestasi Buher berlanjut dengan memimpin tim pengungkapan 300 kilogram sabu-sabu alias tiga kuintal asal Malaysia pada 6 Agustus 2020 di bawah kepemimpinan Kapolda Kalsel saat itu Irjen Pol Nico Afinta.