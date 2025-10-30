Puluhan Perempuan di Banjarmasin Dilatih Untuk Kuasai Public Speaking

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan pelatihan kepada puluhan perempuan untuk bisa menguasai public speaking.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyatakan kemampuan berbicara di depan publik bukan hanya keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan penting di era keterbukaan informasi dan persaingan global.

"Sekarang ini, untuk bertahan hidup tidak cukup hanya dengan ijazah. Semua orang punya ijazah. Tapi yang membedakan adalah soft skill, salah satunya kemampuan public speaking,” ujar Ananda.

Dia menjelaskan, public speaking tidak hanya soal berbicara, melainkan tentang keberanian menyampaikan gagasan dan kepercayaan diri menghadapi audiens.

"Public speaking bisa membuka banyak peluang. Bisa jadi MC, moderator, content creator, bahkan pemimpin yang menginspirasi. Semua itu berawal dari kemampuan berbicara dengan percaya diri,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin, Ananda juga menekankan pentingnya perempuan untuk memiliki kemampuan komunikasi yang kuat agar bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya.

"Saya berharap setiap perempuan di bawah naungan Kota Banjarmasin punya keberanian untuk berbicara dan bercerita. Karena yang bisa bercerita, dialah yang bisa memberi pengaruh,” ucapnya.

Ananda menambahkan, public speaking bukan hanya tentang teknik bicara, melainkan juga tentang storytelling seni mengubah pengalaman menjadi makna yang menyentuh orang lain.