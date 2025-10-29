Kapolda Kalsel Beri Penghargaan ke Anak Buah yang Ungkap Kasus 126 Kg Sabu-Sabu

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan memberikan penghargaan kepada tim Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) yang telah mengungkap kasus 159 paket sabu-sabu dengan berat sekitar 126 kilogram dan 80.358 butir ekstasi.

"Barang bukti yang disita ini adalah tangkapan besar yang layak diberikan penghargaan," kata Yudha di Banjarbaru, Selasa.

Dia berharap penghargaan dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus menunjukkan kinerja terbaiknya dalam tugas.

"Bagi personel lainnya bisa menjadi contoh untuk bisa berbuat hal serupa dengan tugasnya masing-masing," ujarnya.

Menurut Yudha, pengungkapan peredaran narkoba tidaklah mudah, dan dibutuhkan kerja keras dengan segala strategi dan dinamika di lapangan.

"Apalagi para jaringan besar dengan terafiliasi sindikat narkoba internasional. Saya apresiasi Ditresnarkoba karena sepanjang tahun ini telah menunjukkan hasil kerjanya yang optimal," ucapnya.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang mewakili Kapolda menyerahkan penghargaan tersebut pada saat upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 di lapangan apel Mapolda Kalsel di Banjarbaru.

Adapun personel yang menerima penghargaan sebanyak 14 personel Ditresnarkoba Polda Kalsel, di antaranya Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Baktiar Joko Mujiono, Wakil Direktur AKBP Dody Harza Kusumah dan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP Ade Harri Sistriawan. (antara/jpnn)