Kirab Obor Porprov XII Hadir di Kota Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kirab obor Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII tahun 2025 Kalimantan Selatan menyambangi Kota Banjarmasin sebelum ke Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah penyelenggaraannya.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda menyampaikan kirab obor Porprov ini simbol semangat dan persaudaraan yang menggugah kebanggaan bagi seluruh daerah di Kalimantan Selatan.

"Kami berharap dengan adanya kirab obor ini bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk menunjukkan semangat dan kemampuan terbaiknya melalui olahraga. Seperti halnya tradisi pembukaan ajang olahraga besar, api yang dibawa dari satu daerah ke daerah lain menjadi lambang tekad dan kebersamaan," ujar Ananda.

Dia menambahkan, di era sekarang 'menguasai' dunia tidak lagi dilakukan dengan kekuatan fisik semata, melainkan dengan kemampuan, keterampilan dan prestasi, salah satunya melalui olahraga.

"Kami lihat banyak negara maju yang menguasai dunia lewat kemampuan dan budaya, seperti Korea dengan kebudayaannya. Kita berharap Indonesia bisa bangkit dengan olahraganya. Dan kirab obor Porprov ini adalah salah satu cara untuk menyalakan semangat itu," katanya.

Ananda berharap agar semangat obor Porprov dapat menjadi motivasi bagi seluruh atlet Banjarmasin untuk meraih prestasi tertinggi diajang yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Laut pada 26 Oktober hingga 10 November 2025.

"Kami berharap prestasi Kota Banjarmasin tahun ini bisa lebih baik, bahkan bisa menjadi juara umum. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar para atlet kita bisa memberikan yang terbaik," ujarnya.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarmasin H. Hermansyah, menegaskan komitmen pihak yang mengirim 1.200 atlet pada 62 cabang olahraga untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam pelaksanaan Porprov XII Kalsel.