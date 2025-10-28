Poliban Jalin Kerja Sama dengan RS Bhayangkara Antisipasi Gangguan Kesehatan

JPNN.com

Selasa, 28 Oktober 2025 – 13:00 WIB
Direktur Poliban Kalsel Joni Riadi mengikuti pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan RS Bhayangkara Banjarmasin di Aula Kantor Rektor Poliban di Banjarmasin, Senin (27/10/2025). ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Banjarmasin melakukan kewaspadaan dini gangguan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan bagi jajaran perguruan tinggi tersebut.

"Kami menginginkan ada deteksi dini kesehatan terhadap masyarakat, khususnya pejabat struktural, dosen, dan tenaga pengajar lainnya," kata Direktur Poliban Kalsel Joni Riadi di Banjarmasin, Senin.

Dia mengatakan kegiatan kewaspadaan dini gangguan kesehatan itu, berupa pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau medical check up (MCU) kepada jajarannya.

Menurut dia, kegiatan itu pada tahap awal diikuti 60 orang. Mereka mengikuti MCU dengan harapan semuanya sehat.

"Harapannya kami bisa evaluasi kesehatan dan ditindaklanjuti nantinya," ujar Joni Riadi.

Dia menyatakan pentingnya setiap orang menjaga kesehatan agar bisa beraktivitas sehari-hari secara optimal.

"Utamanya diri masing-masing, jangan sampai lengah adanya gejala sedikit pun. Karenanya kita deteksi, kadang dipermukaan sehat-sehat saja, tapi di dalam bisa saja banyak yang sakit," katanya.

Kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan, kata dia, seperti kondisi gula darah dan gejala gangguan jantung.

Poliban menjalin kerja sama dengan RS Bhayangkara Banjarmasin untuk mengantisipasi gangguan kesehatan.
