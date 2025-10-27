Polda Kalsel Panen Raya 162 Ton Jagung Untuk Dukung Ketahanan Pangan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan panen raya serentak jagung sebanyak 162 ton hasil tanam program ketahanan pangan nasional.

"Luas lahan yang dipanen kali ini mencapai 40,5 hektare dari tujuh lokasi lahan tanam jagung binaan Polri," kata Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu.

Selain di Desa Jombang, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pusat panen dihadiri Kapolda bersama Kepala Perum Bulog Kanwil Kalsel Muhammad Akbar Said, enam lokasi lainnya tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Kota Banjarbaru.

Khusus yang di Desa Jombang, Kapolda mengapresiasi Polres Tanah Bumbu dan jajaran Polsek Satui atas dedikasi dan keberhasilan mengoptimalkan lahan yang ada untuk kegiatan pertanian produktif.

Polres yang dipimpin AKBP Arief Prasetya itu telah berinovasi memanfaatkan lahan tidur seluas 24 hektare yang berada di kawasan lahan milik PT SBT menjadi lahan produktif untuk penanaman jagung.

"Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program Astacita pemerintah di bidang ketahanan pangan,” kata Kapolda.

Yudha menjelaskan secara keseluruhan program ini telah menggarap 1.051,14 hektare lahan yang didukung 1.605 petani binaan.

Dia menyebut keberhasilan itu menjadi bukti konkret sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.