Banjarmasin Jalin Kerja Sama dengan Enrekang & Sidrap Untuk Penuhi Kebutuhan Pangan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menjalin kerja sama dengan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan untuk memasok kebutuhan pangan bagi daerah itu.

"Untuk memasok kebutuhan pangan seperti beras, telur, cabai merah dan bawang merah," ujar Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR.

"Kabupaten Sidrap akan menjadi pemasok beras dan telur untuk Kota Banjarmasin, sementara Kabupaten Enrekang akan menyuplai kebutuhan bawang merah dan cabai merah," .

Dia mengatakan kolaborasi lintas daerah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Banjarmasin dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan menekan laju inflasi, khususnya menjelang akhir tahun.

Yamin menegaskan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Banjarmasin dalam memperkuat jaringan pasokan pangan antardaerah.

"Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan inflasi daerah di Kota Banjarmasin," tuturnya.

Menurut Yamin, sinergi antardaerah merupakan langkah efektif untuk saling menopang kebutuhan komoditas unggulan, mengingat setiap wilayah memiliki potensi produksi yang berbeda.

"Banjarmasin sebagai kota jasa dan perdagangan tentu sangat terbantu dengan kerja sama seperti ini. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tapi juga mempererat hubungan ekonomi antardaerah," ujarnya.