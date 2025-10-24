JPNN.com

Polairud Banjarmasin Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Sungai Martapura

Jumat, 24 Oktober 2025 – 09:00 WIB
Polairud Banjarmasin Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Sungai Martapura - JPNN.com Kalsel
Anggota Satpolairud Polresta Banjarmasin bersama klinik Dokkes Polresta Banjarmasin memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat pesisir dengan menggunakan sarana Kapal Polisi Poliklinik Terapung di Banjarmasin, Kamis (23/10/2025). (ANTARA/Gunawan Wibisono)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polresta Banjarmasin memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Martapura.

Layanan kesehatan gratis yang diberikan oleh para polisi berseragam biru itu dilakukan di atas Kapal Poliklinik Terapung milik Satpolairud Polresta Banjarmasin.

"Kegiatan sosial yang kami lakukan ini merupakan program unggulan Kabaharkam Polri yang menggunakan sarana apung KP-XIII-2005-28," ucap Kasat Polairud Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adie di Banjarmasin, Kamis.

Baca Juga:

Kompol Dading mengatakan kali ini kapal poliklinik terapung sandar di Dermaga Shelter Kubah Basirih yang berlokasi di Jalan Keramat Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pelayanan kesehatan gratis yang diberikan ke masyarakat pesisir Sungai Martapura itu dilakukan mulai pukul 08.00-09.00 WITA.

"Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini Satpolairud bekerja sama dengan Klinik Dokkes Polresta Banjarmasin yang dipimpin dr Vikana," kata Kompol Dading mewakili Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi.

Baca Juga:

Dading juga mengatakan ada sekitar 20 warga masyarakat pesisir yang antusias untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di poliklinik terapung.

Rata-rata masyarakat yang datang untuk melakukan pemeriksaan awal seperti tekanan darah,asam urat,gula darah dan kolesterol.

Polairud Polresta Banjarmasin menghadirkan layanan kesehatan gratis kepada warga di Sungai Martapura.
