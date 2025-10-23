JPNN.com

Wagub Kalsel Sebut Santri Punya Kesempatan Untuk Bangun Kemajuan Daerah

Kamis, 23 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Wagub Kalsel Sebut Santri Punya Kesempatan Untuk Bangun Kemajuan Daerah
Wakil Gubernur Kalsel H Hasnuryadi Sulaiman HB dan Kepala Kanwil Kemenag Kalsel H Muhammad Tambrin saat mengikuti Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di halaman Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, di Kota Banjarbaru, Rabu (22/10/2025). ANTARA/Sukarli

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Hasnuryadi Sulaiman HB menyampaikan pemerintah provinsi memberikan kesempatan yang sama bagi santri maupun santriwati untuk ikut berpartisipasi membangun kemajuan dan kesejahteraan di daerah.

"Pemprov Kalsel pastinya memberikan kesempatan yang sama bagi warga banua termasuk santri dan santriwati untuk ikut berpartisipasi bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah," ujarnya saat mengikuti peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Rabu.

Menurut dia, santri dan santriwati tidak bisa dipandang sebelah mata perannya bagi kemajuan daerah bahkan secara nasional hingga dunia, sebab banyak yang sudah sukses di berbagai bidang.

Baca Juga:

"Sebagaimana amanat Menteri Agama yang saya bacakan tadi, santri dan santriwati sekarang ini banyak yang menjadi tokoh besar tidak hanya di nasional saja tapi di dunia, ada yang jadi pejabat, pengusaha dan lainnya," kata Hasnuryadi.

Dia mengakui provinsinya yang banyak pondok pesantren dengan puluhan hingga ratusan ribu santri dan santriwati menjadikan daerah ini mendapatkan banyak berkah.

"Mudah-mudahan dengan bimbingan para ulama, habaib, santri dan santriwati menjadikan kehidupan ini sebagai ibadah untuk dunia dan akhirat, juga mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia," ujarnya.

Baca Juga:

Sesuai tema Hari Santri Nasional 2025, yakni "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia" tentunya peran santri dan santriwati sangat penting untuk mewujudkan juga amanah Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam peringatan Hari Santri Nasional, Wakil Gubernur didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel H Muhammad Tambrin juga menyerahkan piala dan medali penghargaan kepada para santri dan santriwati yang berprestasi di ajang internasional sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka.

Para santri dan santriwati mendapat kesempatan yang sama untuk membangun daerah.
Sumber Antara
