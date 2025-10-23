150 Produk IKM di Banjarmasin Dibantu Untuk Dapatkan Sertifikat Halal

JPNN.com

Kamis, 23 Oktober 2025 – 01:14 WIB
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muhtezar. (ANTARA/Sukarli)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan bantuan sebanyak 150 produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk meraih sertifikat halal pada 2025.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muhtezar menyampaikan, semua produk IKM yang dibantu dan difasilitasi untuk meraih sertifikat halal tersebut pada sektor olahan pangan.

"Semua sudah melalui proses dari mendaftar hingga disaring untuk mendapatkan bantuan itu, kuotanya tahun ini sebanyak 150 produk IKM," ungkap pria yang karib disapa Tezar itu.

Dia menyatakan program bantuan ini penting diwujudkan agar semua produk IKM atau UMKM olahan pangan untuk makanan atau minuman tersertifikasi halal.

"Karenanya kami dorong IKM dan UMKM lainnya untuk mengurus sertifikat halal ini, kami bisa bantu memfasilitasi," ujarnya.

Tezar menyampaikan, pada 2026, ada kebijakan baru pemerintah pusat, bahwa semua produk makanan, minuman, obat hingga kosmetik harus mengantongi sertifikat halal.

Sehingga apabila tidak memiliki, maka produk tersebut akan dianggap ilegal.

"Hal ini terus sosialisasikan kepada para pelaku IKM dan UMKM dengan menggandeng Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) dan lainnya," ujarnya.

Sebanyak 150 produk IKM di Banjarmasin diberikan bantuan untuk mendapatkan sertifikat halal.
Sumber Antara
