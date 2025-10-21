Tiga Inovator Muda Kalsel Ukir Prestasi di Tingkat Nasional

kalsel.jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak tiga kontingen kreativesia Nasional Kalimantan Selatan sukses meraih tiga gelar juara pada ajang Kreativesia Tingkat Nasional Tahun 2025 di Palembang, Sumatera Selatan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, Rokhyatin Effendi menyampaikan rasa syukur bahwa Kalsel yang mengirimkan delapan pemuda untuk mengikuti 11 kategori lomba, berhasil membawa pulang juara di tiga kategori.

"Torehan prestasi tersebut diraih melalui M. Aminullah sebagai Juara I Kategori Fashion, Muhammad Abi sebagai Juara II Kategori Hardware, dan Siti Umaroh yang menyabet Juara III Kategori Kuliner,” kata Rokhyatin di Banjarmasin, Senin.

Dia mengatakan keberhasilan itu sekaligus mengulang prestasi pada 2024, meskipun dengan peringkat yang berbeda.

Menurutnya, para juara tidak hanya akan diberi apresiasi, tetapi juga akan kembali dilibatkan dalam program pengembangan kapasitas kepemudaan.

“Insyaallah mereka akan kami bawa mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kreativitas pemuda di Jawa Timur. Harapan kami, mereka tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus belajar dan berkarya,” katanya menambahkan.

Rokhyatin juga mendorong pemuda Kalsel lainnya untuk termotivasi mengikuti jejak para juara.

“Teruslah giat berinovasi dan ikut berbagai lomba yang kami selenggarakan di tingkat provinsi. Jika lolos seleksi, kalian berkesempatan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” katanya.