Irjen Marzuki Minta Anak Buahnya Tidak Sakiti Hati Masyarakat

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:00 WIB
Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan menyerahkan tongkat komando yang terbuat dari batu Giok Aceh saat menerima kunjungan kerja Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, di Anjungan Pendapa Bupati Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Jumat (17/10/2025) petang. (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

kalsel.jpnn.com, NAGAN RAYA - Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah meminta kepada seluruh personel kepolisian di Aceh agar tidak menyakiti hati masyarakat, dan tulus melayani saat masyarakat membutuhkan pelayanan hukum.

“Jangan sakiti hati rakyat. Layani masyarakat dengan tulus, jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan yang benar-benar dirasakan kehadirannya,” kata dia dalam siaran persnya, Senin.

Dalam arahannya kepada seluruh personel Polres Nagan Raya, Kapolda Marzuki Ali Basyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sesuai konsep Pentahelix.

Yaitu konsep yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri,” katanya.

Dia mengatakan dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa agar tugas-tugas kepolisian dapat berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, Kapolda juga berpesan agar seluruh anggota Polri menjalankan tugas dengan hati dan menjunjung tinggi etika pelayanan.

Marzuki mengatakan kunjungan kerja ke Polres Nagan Raya dalam rangka memperkuat soliditas, sinergitas, serta meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat.

